Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Leichtverletzte nach Kollision mit geparktem Auto

Hagen-Altenhagen (ots)

In der Alleestraße kam es am Mittwoch (22.09.2021) gegen 17.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-Jähriger kam aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Mercedes von der Fahrbahn ab und prallte in einen geparkten Opel. Durch den Zusammenstoß verletzten sich der Hagener sowie seine 54-jährige Beifahrerin leicht. Beide kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Mercedes sowie der Opel wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Die Polizei sperrte die Alleestraße während der Unfallaufnahme für kurze Zeit in beide Fahrtrichtungen. Der entstandene Sachschaden wird auf 11.000 Euro geschätzt. (arn)

