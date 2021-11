Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 13-jähriger mit E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Barumstraße, Sonntag, 07.11.21, 16.00 Uhr EINBECK (schw) - Am Sonntag, 07.11.21, 16.00 Uhr fiel der Polizei in der Barumstraße in Einbeck ein 13-jähriger Einbecker mit seinem E-Scooter auf, der ohne das erforderliche Versicherungskennzeichen unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der geführte E-Scooter der Versicherungspflicht unterliegt. Ein entsprechender Versicherungsnachweis konnte jedoch nicht vorgelegt werden. Des Weiteren sind gemäß der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung zum Führen eines Elektrokleinstfahrzeuges erst Personen berechtigt, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, so dass die Weiterfahrt für den 13-jährigen untersagt wurde. Es wurden die Erziehungsberechtigten hinzugezogen und der 13-jährige in deren Obhut übergeben.

