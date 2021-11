Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fassade beschädigt - 1.000EUR Schaden

Northeim (ots)

Northeim, Wieterstraße

Freitag, 05.11.21 bis Montag, 08.11.2021, 07:00 Uhr

NORTHEIM(da) - Unbekannte haben vermutlich am vergangenen Wochenende die Fassade des Corvinianum Gymnasiums in der Wieterstraße beschädigt. Durch das Herausreißen mehrerer Fassadenplatten entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.000EUR. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten, sich unter Telefon 05551-7005-0 mit der Polizei Northeim in Verbindung zu setzen.

