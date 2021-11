Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Warnung vor angeblichen Inkasso-Forderungen der Firma "PRO COLLECT AG"

Northeim (ots)

In den vergangenen Tagen sind bei den Dienststellen der Polizeiinspektion Northeim vermehrt Hinweise zu postalischen Forderungen eines vermeintlichen Inkassobüros eingegangen. In den persönlich adressierten Schreiben der Firma "PRO COLLECT AG" werden die Empfänger aufgefordert, ausstehende Forderungen in Höhe von 272,46EUR zu einem angeblichen "Dienstleistungsvertrag EURO ONLINE / ERUOJACKPOT-6-49" mittels Erteilung einer SEPA-Lastschrift zu bezahlen. Als "Service" wird im gleichen Schreiben auch ein "Kündigungsservice" angeboten. Diese Schreiben werden seit einigen Wochen offenbar bundesweit verschickt.

Die Polizei warnt:

Übermitteln Sie keine persönlichen Daten an unbekannte Empfänger und überweisen sie keinesfalls Gelder für nicht nachvollziehbare Forderungen!

Auch die Verbraucherzentrale rät in diesem Zusammenhang, nicht auf diese falschen Inkassoschreiben zu reagieren. Mehr Informationen rund um dieses Thema finden sich auf den Seiten der Verbraucherzentrale unter https://www.verbraucherzentrale.de/aktuelle-meldungen/vertraege-reklamation/inkassobriefe-von-pro-collect-aus-koeln-nicht-reagieren-66705

