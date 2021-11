Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37581 Bad Gandersheim, Landwehr 30-32. Zeit: Dienstag., 09.11.2021, 16.20 Uhr. Bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW, Honda, schwarz. Bei dem Honda wurde der linke Außenspiegel beschädigt und der Unfallverursacher traf keinerlei schadensregulierende Maßnahmen. Er entfernte sich unerlaubt und vom PK Bad Gandersheim wurden die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Unfallzeit kann auf 16.20 Uhr eingegrenzt werden und Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 919200, zu melden. Aber auch an den Unfallverursacher ergeht hiermit der Hinweis, sich bei der Polizeidienststelle in Bad Gandersheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell