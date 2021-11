Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geparkten PKW beschädigt

Uslar (ots)

USLAR (js) Am 09.11.21, gegen 12.35 Uhr, fuhr ein 30-jähriger PKW-Fahrer aus Uslar mit seinem Fahrzeug in der Königsberger Straße in Uslar aus einer Grundstückseinfahrt und geriet dabei gegen einen geparkten PKW. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell