Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Diebstahl aus PKW

Zwischen Sonntag, dem 13.Februar 2022, gegen 22.30 Uhr, und Montag, dem 14.Februar 2022, um 10.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in einen weißen PKW VW Passat einer 32-Jährigen aus Barßel ein und entwendeten eine rosafarbene Geldbörse samt Inhalt (Bargeld, Führerschein). Der Wagen stand zur Tatzeit auf einem Grundstück am Möhnedamm. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 entgegen.

Friesoythe- Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Montag, dem 14. Februar 2022, gegen 13.35 Uhr, befuhr ein 77-Jähriger aus Surwold mit seinem PKW die Bundesstraße B401 in Richtung Oldenburg. In Höhe der Ortschaft Kampe übersah er einen vor der roten Ampel haltenden LKW und fuhr auf diesen auf. Hierdurch erlitten der Fahrer des LKW, ein 61-Jähriger aus Westerstede, sowie auch der 77-jährige Unfallverursacher leichte Verletzungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 14. Februar 2022, gegen 16.35 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger aus der Krummhörn mit seinem PKW die Sedelsberger Straße in Richtung Friesoythe. Ein 41-jähriger Saterländer befand sich mit seinem PKW hinter ihm. Als der Saterländer überholte, lenkte der 20-Jährige sein Fahrzeug plötzlich nach links, sodass beide Fahrzeuge zuammenstießen. Hierdurch erlitt eine 37-jährige Saterländerin, die sich zum Unfallzeitpunkt im PKW des 41-Jährigen befand, leichte Verletzungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Bösel - versuchter Diebstahl einer Kasse

Am Montag, 14. Februar 2022, kam es gegen 14.40 Uhr in einem Blumengeschäft eines dortigen Verbrauchermarktes an der Friesoyther Straße zu einem versuchten Diebstahl: Ein bislang unbekannter Täter wurde von Angestellten dabei beobachtet wie er versuchte, eine Kasse zu öffnen und diese mitzunehmen. Nach entsprechender Ansprache durch eine Angestellte sah er von seinem Vorhaben ab und verließ das Gebäude. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

- Männlich, - ca. 40 Jahre alt, - Europäisches und gepflegtes Aussehen

Bekleidet mit:

- dunkelgrüne Steppjacke mit knallgelbem Innenfutter und gelber Kapuze, - schwarzer Pulli unter der Jacke, - blaue Jeans, - schwarze Adidas Schuhe mit weißen Streifen und weißer Sohle, - graue Cappy.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter Tel.: (04494) 922620 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell