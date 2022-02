Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, den 16.Februar 2022, gegen 18:45 Uhr wurde in der Sevelter Straße eine Verkehrskontrolle bei einem 20-jährigen PKW Fahrer aus Cloppenburg durchgeführt. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Am Mittwoch, den 16. Februar 2022, um 07:58 Uhr, kam es in der Resthauser Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 51-jährige Frau aus Lastrup übersah beim Abbiegen auf ein Grundstück einen 17-jährigen Fahrradfahrer aus Cloppenburg, der auf dem Radweg fuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem sich der 17-jährige leicht verletzte.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Mittwoch, den 16. Februar 2022, um 19:00 Uhr, kam es in der Osterstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Mann aus Cloppenburg beabsichtigte, nach links in die Hagenstraße abzubiegen und übersah dabei eine entgegenkommende 18-jährige Autofahrerin aus Garrel. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem sich beide Unfallbeteiligten leicht verletzten.

