Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl einer Geldbörse

Am Dienstag, 11. Februar 2022, entwendeten bislang unbekannte Täter die Geldbörse samt Inhalt einer 75-jährigen Frau aus Lohne aus deren Manteltasche. Die 75-Jährige befand sich zum Tatzeitpunkt in einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Einbruchsversuch in Juweliergeschäft

Am Mittwoch, 16. Februar 2022, 02.25 Uhr, beabsichtigten zwei unbekannte Täter in Lohne, Neuer Markt, in ein Juweliergeschäft einzubrechen. Es blieb beim Versuch. Nachdem die Täter bemerkt hatten, dass sie von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet wurden, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flohen Richtung Innenstadt. Die Täter konnten nur sehr vage beschrieben werden: Täter 1:

- männlich - Cap - Jeans (Farbe: blau)

Täter 2:

- männlich - schwarz gekleidet.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442-80846-0 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Dieseldiebstahl

In der Zeit zwischen Montag, 14. Februar 2022, 19.30 Uhr, und Dienstag, 15. Februar 2022, 06.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter auf einem Autohof in der Hörster Heide mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank einer dort abgestellten weiß-roten Sattelzugmaschine DAF. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter Tel.: (05439) 913560 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl einer Holzbank

In der Zeit zwischen Dienstag, 01. Februar 2022, und Montag, 14. Februar 2022, entwendeten bislang unbekannte Täter im Moorerlebnispfad an der Campemoor Straße eine durch die Kommune aufgestellte Holzbank. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter Tel.: (05439) 913560 entgegen.

Lohne - Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz

Im Rahmen einer Personenkontrolle am 15. Februar 2022, gegen 18.45 Uhr, in der Raiffeisenstraße, wurden bei einem 20-Jährigen aus Lohne Betäubungsmittel aufgefunden. Diese wurden beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren gegen den 20-Jährigen eingeleitet.

Gegen 19.45 Uhr wurde in der Straße Am Sillbruch ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus Polheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. In diesem Zusammenhang wurden im Kofferraum seines PKW Betäubungsmittel aufgefunden. Diese wurden ebenfalls beschlagnahmt. Ein sich daran anschließender Drogen-Vortest verlief negativ. Auch den 20-Jährigen erwartet ein Strafverfahren.

Vechta - Diebstahl von Schmuck

In der Zeit zwischen Donnerstag, 01. Juli 2021, und Sonntag, 13. Februar 2022, entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere goldene Schmuckstücke aus dem Schmuckkasten einer 75-jährigen Frau, wohnhaft in Vechta, Oyther Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 16. Februar 2022, 00.25 Uhr befuhr ein 23-Jähriger aus Vechta mit einem Pkw die Straße Wintermarsch in Vechta, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogen-Vortest lieferte ein positives Ergebnis, sodass dem 23-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Da er bereits am Vortage aufgrund eines gleichgelagerten Verstoßes aufgefallen war, wurde auch sein Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung einer Weiterfahrt sichergestellt.

Vechta - Unfall

Am Dienstag, 15. Februar 2022, kam es gegen 23.05 Uhr auf einem Parkstreifen vor einem Autohaus in der Münsterstraße zu einem Unfall: Beim Abladen eines PKW von der Laderampe des Abschleppwagens betätigte der 58-jährige Fahrer des Abschleppwagens versehentlich die in seiner Hosentasche befindliche Fernbedienung der Zugwinde. Hierdurch rutschte der auf der Rampe befindliche PKW ein Stück ab. Der 58-Jährige wurde hierdurch mit seinem Fuß zwischen PKW und dem Rand der Laderampe eingeklemmt. Rettungsdienst, Notarzt und auch die Freiwillige Feuerwehr Vechta war mit 3 Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Der 58-Jährige wurde mit dem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Von Montag, 07. Februar 2022, 18.00 Uhr, bis Dienstag, 08. Februar 2022, 17.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug den Pkw der Marke Peugeot, Modell 2008, einer 37-Jährigen aus Goldenstedt, welcher zur Vorfallszeit auf dem Parkplatz bei der Tennishalle in der Straße Am Schützenplatz in Goldenstedt parkte. Der Schadensverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Peugeot entstand ein Schaden am Kofferraum. Dieser beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

