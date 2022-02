Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Einbruch in Firmengebäude

In der Zeit zwischen Dienstag, den 15.02.2022, 19:00 Uhr, und Mittwoch, den 16.02.2022, 07:40 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt in ein Firmengebäude in der Meyerhofstraße und durchwühlten die Büroräume. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 15. Februar 2022, in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 16:30 Uhr, kam es in der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Person beschädigte vermutlich beim Ausparken den PKW eines 53-jährigen Mannes aus Goldenstedt und entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444 967220 entgegen.

