Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Drogenbeeinflusster Autofahrer zu schnell unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Wegen überhöhter Geschwindigkeit fiel am 21.04.2021, um 19.40 Uhr, ein Audi A1 der Provida-Streife der Polizeiautobahnstation Ruchheim auf. Der Fahrer war zunächst auf der A61 unterwegs. Wo er im 100km/h Bereich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auffiel. Am Autobahnkreuz Speyer wechselte er auf die B9, welche er an der Anschlussstelle B39 verließ und seine Fahrt deutlich zu schnell nach Hanhofen fortsetzte. Orteingang Hanhofen konnte der Wagen gestoppt werden. Bei der Kontrolle des 19-jährigen Fahrers stellten die Beamten schnell drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein durchgeführter Schnelltest bestätigte den Verdacht, der Mann stand unter dem Einfluss von THC.

Dem 19-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell