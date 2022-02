Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl von Pedelec-Akku

Am Mittwoch, den 16. Februar 2022, in der Zeit zwischen 22:50 Uhr und 23:00 Uhr, kam es auf dem Pingel-Anton-Platz zu einem Diebstahl eines Akkus von einem Pedelec eines 45-jährigen Cloppenburgers. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Lindern - Sachbeschädigungen durch Graffiti

Zwischen Freitag, den 11. Februar 2022, 13:00 Uhr, und Montag, den 14. Februar, 08:30 Uhr, haben unbekannte Personen an verschiedenen Örtlichkeiten in Lindern Sachbeschädigungen begangen, indem sie diverse Wände mit Graffitis besprühten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter 05957 967790 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis/Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz

Am Donnerstag, den 17. Februar 2022, um 22:17 Uhr, wurde ein 21-jähriger PKW Fahrer in der Fritz-Reuter-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er konnte keine in Deutschland gültige Fahrerlaubnis vorlegen. Außerdem stand er unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ein Drogenvortest verlief positiv. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 17. Februar, um 06:30 Uhr, kam es auf der Straße Achtern Busch (B213) zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 32-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg befuhr die B312 aus Richtung Ahlhorn kommend. Der Seitenspiegel seines Autos kollidierte mit einem Seitenspiegel eines bislang unbekannten, ihm entgegenkommenden Autos. Der Unfallbeteiligte entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell