POL-CLP: Nachtragsmeldung aus dem Nordkreis Cloppenburg

Barßel/Saterland/Harkebrügge - Diebstähle aus unverschlossenen PKW - Zeugenaufruf

In jüngster Vergangenheit ist es in den Bereichen Barßel, Harkebrügge und dem Saterland vermehrt zu Diebstählen aus unverschlossenen PKW gekommen. Bislang unbekannte Täter betraten hierbei die Grundstücke der Geschädigten und testeten zunächst die Türen der dort geparkten PKW. Verschlossene Fahrzeuge wurden zumeist nicht weiter angegangen. Unverschlossene PKW jedoch wurden durchsucht und unterschiedliche Gegenstände aus dem Fahrzeuginneren entwendet. Die Polizei rät, möglichst keine Wertgegenstände in den Fahrzeugen zu lassen und diese ordnungsgemäß zu verschließen. Zeugen die Angaben über auffällige Personen auf ihrem Grundstück machen können werden gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93160 in Verbindung zu setzen.

