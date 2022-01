Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Frontalzusammenstoß - 1 Person schwer verletzt

Willich-Neersen (ots)

Ein 58jähriger fährt in den Gegenverkehr und kollidiert mit einem LKW.

Der 58jährige Mann aus Süchteln befuhr gegen 12:20 h die Venloer Str in Richtung Neersen und geriet aus bisher ungeklärtem Grund nach links in den Gegenverkehr. Der ihm entgegenkommende 33jährige Fahrer eines LKW aus Wuppertal hatte das Fahrverhalten des entgegenkommenden PKW frühzeitig bemerkt und seinen LKW vorsorglich bis zum Stillstand abgebremst, konnte aber nicht verhindern, dass der PKW frontal auf den LKW auffuhr. Der 58jährige verletzte sich beim Zusammenstoß so schwer, dass der Rettungswagen ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus bringen musste./mikö (75)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell