Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Fahrradlicht gestohlen - Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Brüggen (ots)

Am Donnerstag beobachtete eine 22-jährige Brüggenerin gegen 21.00 Uhr, wie ein Unbekannter von ihrem Fahrrad das Fahrradlicht stahl. Das Rad hatte sie auf dem Kreuzherrenplatz abgestellt. Sie sprach den Mann auf den Diebstahl an. Dieser bedrohte die Brüggenerin mit den Worten 'Ich bring dich um!' und ging auf sie zu. Die junge Frau nahm ihr Fahrrad und flüchtet, der Unbekannte verfolgte sie bis kurz vor ihrer Wohnung; die Frau verständigte die Polizei. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und sucht Zeugen. Der Täter ist etwa 40-50 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und hat ein schmales Gesicht. Er trug eine dunkle Kapuzenjacke, eine dunkle Mütze und einen Mund-Nasen-Schutz. Der Mann flüchtete auf einem Fahrrad. Hinweise an das Kriminalkommissariat West in Dülken bitte über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (72)

