Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: 14-jähriger Radfahrer missachtet Vorfahrt und wird von Auto erfasst - schwer verletzt

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Freitagmorgen gegen 7.20 Uhr ist ein 14-jähriger Deutscher aus Nettetal in Kaldenkirchen mit einem Fahrrad auf der Straße Hülst gefahren. Im Einmündungsbereich zur B 221 überquerte der Junge die Bundesstraße, um auf der gegenüberliegenden Straßenseite den Radweg zu nutzen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden Autos. Der 38-jährige Autofahrer aus Brüggen versuchte noch zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der 14-Jährige verletzte sich durch den Aufprall schwer. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Mönchengladbacher Krankenhaus. /mr (74)

