BPOL-HH: 2,83 Promille: Per Haftbefehl gesuchter Mann attackiert 39-Jährigen am Hauptbahnhof- Festnahme und Zuführung durch Bundespolizei-

Am 15.10.2021 gegen 15.50 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.45) nach einem Körperverletzungsdelikt am Hamburger Hauptbahnhof fest. Der stark alkoholisierte Gesuchte geriet zuvor aus noch nicht geklärten Gründen mit einem 39-Jährigen in eine verbale Auseinandersetzung und versetzte dem Geschädigten im weiteren Verlauf mutmaßlich einen Schlag gegen den Kopf.

Alarmierte Bundespolizisten konnten den Tatverdächtigen am Hauptbahnhof stellen. Die Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Der Verurteilte wurde seit Mitte August 2021 mit einem Haftbefehl wegen des Erschleichens von Leistungen (Fahren in öffentl. Verkehrsmitteln ohne Fahrschein) in 14 Fällen gesucht. "Der deutsche Staatsangehörige hatte eine geforderte Geldstrafe von über 1000 Euro nicht gezahlt und hat jetzt noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 66 Tagen zu verbüßen."

Ein im Bundespolizeirevier durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,83 Promille. Ein angeforderter Arzt stellte anschließend die Gewahrsamsfähigkeit des Gesuchten fest.

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Mann einer Haftanstalt zur Verbüßung der Freiheitsstrafe zugeführt.

