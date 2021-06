Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Sonnenblenden an Ampel beschädigt

Vreden (ots)

An zwei Lichtzeichenanlagen haben sich Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Vreden zu schaffen gemacht. Im Einzelnen beschädigten die Täter fünf Sonnenblenden an einer Ampel an der Einmündung der Lärchenstraße in die Ringstraße (L608) und eine weitere an einer Ampel an der Einmündung Südlohner Diek/Ringstraße. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

