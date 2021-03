Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Diebstahl wegen Plattfuß

Rostock (ots)

Am Sonntagabend gegen 18:00 Uhr fiel den Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn in der Verteilerebene des Rostocker Hauptbahnhofes eine männliche Person auf, die ihr Fahrrad mit einem offensichtlichen Plattfuß schob.

Kurze Zeit später erkannten sie die Person erneut im Bereich der Fahrradständer an der Südseite des Bahnhofes und anschließend erneut in der Verteilerebene des Bahnhofes. Hier transportierte sie an ihrem Lenker hängend einen Fahrradreifen. Einer Personalienfeststellung durch die Mitarbeiter der Bahnsicherheit kam der Mann freiwillig nach und bestieg im Anschluss eine S-Bahn. Der Sachverhalt wurde an die Beamten der Bundespolizei übergeben. Diese begaben sich zur Wohnanschrift des Beschuldigten. Dieser gab zu, sich zur Tatzeit am Tatort aufgehalten zu haben. Den Diebstahl bestritt er jedoch und will den Fahrradreifen gefunden haben. Der Fahrradreifen wurde sichergestellt. Noch bevor die Bundespolizisten am Fahrrad des rechtmäßigen Eigentümers eine Notiz über den Verbleib seines Hinterrades anbringen konnten, befand es sich nicht mehr vor Ort. Gegen den mutmaßlichen Hinterraddieb wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zusätzlich wird durch die Deutsche Bahn die Erteilung eines Hausverbotes für den Hauptbahnhof Rostock geprüft.

