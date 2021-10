Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Hintertüre im Feuerwehrhaus aufgehebelt

Schleiden (ots)

In der Nacht vom 25.10.2021 20:00 Uhr bis 26.10.2021 09:08 Uhr brachen Unbekannte in ein Feuerwehrhaus in Schleiden ein. Die Unbekannten hebelten die hintere Türe auf und gelangten so ins Gebäude. Dort entwendeten sie mehrere Werkzeuge. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell