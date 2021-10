Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Streitigkeiten an einer Bushaltestelle

Weilerswist (ots)

Gestern Nachmittag (27.10.2021) gegen 16.16 Uhr kam es an einer Bushaltestelle in Weilerswist-Großvernich zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 16-jährigen Mädchen und einer 20-jährigen Frau. Die 16-Jährige wurde dabei verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein 51-jähriger Mann aus Euskirchen versuchte die Situation zu schlichten und wurde ebenfalls leicht verletzt.

