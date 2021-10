Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Rollerfahrer angefahren

Euskirchen (ots)

Ein 62-jähriger Mann aus Mechernich schob heute Morgen (26.10.2021) gegen 07.02 Uhr aufgrund eines technischen Defektes seinen Roller auf der Kreisstraße 24 zwischen Satzvey in Gehrichtung Billig. Der Mann ging dabei am rechten Fahrbahnrand und schob seinen Roller über den Grünstreifen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 60-jähriger Pkw-Fahrer die Kreisstraße 24 ebenfalls von Satzvey kommend in Richtung Billig. Der 60-Jährige übersah den dunkel gekleideten Rollerfahrer in der Dunkelheit. Beim Vorbeifahren touchierte der Pkw-Fahrer den Mann mit seinem rechten Außenspiegel, so dass dieser zu Fall kam und leicht verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die Gefahren im Straßenverkehr in der dunklen Jahreszeit hin. Insbesondere Fußgänger und Radfahrer sind aufgrund auftretender ungünstiger Witterungs- und Sichtverhältnisse wie Dunkelheit, Regen, Nebel, Glätte und Schnee besonderen Gefahren ausgesetzt. Der Grundsatz lautet "Sehen und gesehen werden." Fußgängern, Motorrad- und Radfahrern wird empfohlen, sich hell zu kleiden (Kleidung mit Reflektoren) und helle reflektierende Gegenstände mitzuführen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell