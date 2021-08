Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gommersheim - Wem gehört das Fahrrad?

In der Finkenstraße in Gommersheim konnte am heutigen Morgen (01.08.2021, 08:00 Uhr) durch einen Anwohner ein Fahrrad im Gebüsch aufgefunden werden. Das Damenrad Performance Special Bike wurde sichergestellt. Es besteht der Verdacht, dass das Fahrrad zuvor entwendet wurde. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrraddiebstahls wurde eingeleitet. Wem das Fahrrad gehört, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Edenkoben unter der 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

