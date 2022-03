POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Kellerfenster eingeschlagen

Südlohn (ots) - Geflüchtet ist ein Autofahrer in Südlohn-Oeding nach einem Verkehrsunfall: Der Unbekannte fuhr in der Nacht zum Dienstag einen schwarzen VW an, der auf der Straße "An der Schlinge" gestanden hatte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat ...

