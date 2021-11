Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg

Rhein-Neckar-Kreis: In Doppelhaushälfte eingebrochen - Polizei sucht Zeugen

Rauenberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Ortsteil Malschenberg kam es im Zeitraum vom 08.11.2021 bis zum 16.11.2021 zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte in der Rosenstraße. Der oder die unbekannten Täter schlugen ein Fenster im Erdgeschoss des Anwesens ein, um so in das Haus zu gelangen. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300.- Euro.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen in dieser Sache übernommen. Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, können sich an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621 174 - 4444 wenden.

