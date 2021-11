POL-NMS: 211116-2-pdnms Verkehrsunfall, Bordesholm

Polizeidirektion Neumünster

Bordesholm/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am 16.11.2021, um 05.46 Uhr ereignete sich im Auffahrtsbereich der Anschlussstelle Bordesholm zur BAB 215 in Fahrtrichtung Kiel ein Verkehrsunfall. In dem Einmündungsbereich stießen zwei PKW frontal zusammen, so dass die Zufahrt zur Autobahn blockiert wurde. Die 51 Jahre alte Fahrerin des VW Golf beabsichtigte von der L 298 auf die BAB 215 zu fahren. Sie war der irrigen Annahme, dass der ihr entgegenkommende Audi A 4 ebenfalls auf die Autobahn fahren wollte und bog ab. Der 42-jährige Audi-Fahrer fuhr jedoch geradeaus, so dass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Er kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Da aus beiden Fahrzeugen Betriebsstoffe ausliefen, musste die L 298 für die Reinigung noch gesperrt bleiben. Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinde-rungen in diesem Bereich. Erst um 10.30 Uhr wurde die Fahrbahn wieder freigeben. Über die Höhe des Sachschadens ist noch nichts bekannt. Der Verkehr auf der Autobahn war von diesem Unfall nicht beeinträchtigt.

