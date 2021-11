Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 211116-1-pdnms Zeugenaufruf, Fockbek

Fockbek/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Fockbek/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Bereits am 03.11.2021, um 10.30 Uhr kam es in der Rendsburger Straße in Fockbek zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei soll ein wendender PKW einen auf dem seitlichen Parkstreifen abgestellten PKW beschädigt haben. Dies wurde von einem Zeugen beobachtet, der auch das Kennzeichen des verur-sachenden PKW an die Geschädigte weitergeben und sich anschließend entfernt hat. Dieser Zeuge wird gebeten, sich bei der Polizei in Fockbek unter der Tel.: 04331/3322660 zu melden.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Heinrich

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell