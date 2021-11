POL-NMS: 211112-2-pdnms Aufgeklärte Brände in Eckernförde

Polizeidirektion Neumünster

Eckernförde/Die Brände der Kleinkrafträder in den Nächten zum 26.09.2021 bzw. 29.09.2021 und einer Gartenlaube in der Nacht zum 13.10.2021 in Eckernförde konnten jetzt geklärt werden. Durch die Ermittlungen der Kriminalpolizei Eckernförde konnten insgesamt vier Jugendliche bzw. Heranwachsende im Alter von 14 bis 19 Jahren ermittelt werden, die für diese Taten verantwortlich sind. Ein 14- und ein 15-jähriger stehen im Verdacht, die Kleinkrafträder angezündet zu haben. Alle vier zusammen waren am Brand der Gartenlaube beteiligt. Die beiden 19-jährigen konnten bereits in der Tatnacht in der Nähe des Brandortes vorläufig festgenommen werden. Aufgrund fehlender Haftgründe wurden sie nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen der Kripo führten zu einem Tatverdacht gegen den 14- und 15-jährigen, sodass von der Staatsanwaltschaft Kiel Durchsuchungsbeschlüsse beantragt und durch das Amtsgericht Kiel erlassen wurden. Am 11.11.2021 wurde bei den Durchsuchungen weiteres Beweismaterial gefunden. Dadurch konnte die Beweislage weiter verdichtet werden. Aufgrund der vorgefundenen Gegenstände besteht auch der konkrete Tatverdacht, dass alle vier Personen an diversen Gartenlaubenaufbrüchen beteiligt waren, die unmittelbar vor dem Brand der Gartenlaube erfolgten. Die vier sehen jetzt einem Strafverfahren entgegen und werden sich vor Gericht verantworten müssen.

