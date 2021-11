Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 211112-1-pdnms Zeugenaufruf mit Phantombild nach Trickdiebstahl, Neumünster

Neumünster (ots)

Neumünster/Bereits am 29.09.2021 um 11.20 Uhr kam es in Neumünster, in der Werderstraße zwischen dem Hansaring und der Straße Steinkamp, zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer älteren Dame. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich Zutritt in die Wohnung der Geschädigten und entwendete Bargeld. Wahrscheinlich war der unbekannte Täter mit einer weiteren unbekannten Person am Tatort. Die abgebildete Person wird wie folgt beschrieben: ca. 25 bis 35 Jahre alt, dunkle leicht gewellte Haare, ca. 165 cm groß, sehr gepflegte Erscheinung, gebräunte Haut, kräftige sportliche Figur, sprach akzentfrei deutsch, hielt sich den rechten Arm so als ob dieser möglichweise verletzt sei (Schonhaltung vor dem Bauch). Die Polizei Neumünster bittet um Hinweise unter der Tel.: 04321/945-1111.

