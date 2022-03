Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Werth - Geldbörse und Gerät aus Autos gestohlen

Isselburg (ots)

Zu Diebstählen aus zwei geparkten Autos ist es in der Nacht zum Dienstag in Isselburg-Werth an der Straße Kopplersweij gekommen: Aus einem der beiden Autos ließen die Täter einen Bluetooth-Transmitter mitgehen, aus dem anderen eine Geldbörse. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990. Die Polizei warnt erneut davor, Wertsachen im Wagen liegen zu lassen.

