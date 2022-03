Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Musikanlage mitgenommen

Vreden (ots)

Mehrmals musste die Polizei am Montag zu einer Ruhestörung in Vreden ausrücken. Uneinsichtig zeigte sich ein Vredener seinen Nachbarn und auch Polizisten gegenüber. Deutlich zu laut hallte die Musik bereits den gesamten Tag und nun in den Abendstunden durch das Haus an der Wessendorfer Straße. Zunächst erklärende, dann mahnende Worte ließ der 39 an sich abprallen. So blieb nur die Sicherstellung der Musikanlage. Die Beamten leiteten zudem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell