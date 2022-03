Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Einbruch in Wohnhaus scheitert

Südlohn (ots)

Mit Gewalt wollten Unbekannte am vergangenen Wochenende in ein Wohnhaus in Südlohn-Oeding eindringen. Die Täter machten sich mit Gewalt am Tor der Garage zu schaffen. Im Inneren schlugen die Unbekannten die Heckscheibe eines Wagens ein, der darin parkte. Schließlich wollten die Täter eine Verbindungstür zum Wohnhaus aufbrechen - dies gelang ihnen jedoch nicht. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Freitag, 11.00 Uhr, und Montag, 14.30 Uhr, an der Raabestraße. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

