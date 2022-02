Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Gronau-Epe (ots)

Am Montag kam es gegen 08.55 Uhr an der Kreuzung Agathastraße/Bernhardstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem 29 Jahre alten Autofahrer aus Gronau und einer 52 Jahre alten Fahrradfahrerin. Der Autofahrer kam aus der Bernhardstraße und hatte die von links kommende Gronauerin nach eigenen Angaben übersehen. Die Radfahrerin stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Der Verkehr auf der Agathastraße hat an der Unfallstelle Vorfahrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell