Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Radfahrer leicht verletzt

Gescher (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Montag in Gescher erlitten. Der 27-jährige Gescheraner war gegen 07.50 Uhr auf dem Prozessionsweg in Richtung Riete unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Zur gleichen Zeit wollte ein 77-jähriger Autofahrer aus Gescher den übergeordneten Prozessionsweg aus Richtung Schultenrott in Richtung Frieterhofstraße queren. Dabei kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden Radfahrer. Der Autofahrer gab an, das Rad wegen der tiefstehenden Sonne übersehen zu haben. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.300 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell