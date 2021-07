Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Radfahrer bewusstlos im Wald

Warstein (ots)

Ein Fußgänger meldete am Donnerstag (15. Juli) einen auf einem Weg liegenden, bewusstlosen 21-jährigen Radfahrer aus Meppen. Der Schwerverletzten befand sich in einem Tal in der Nähe der Straße "Zum Waldpark" bei der Rasthütte/ Spielplatz Paradies. Nach medizinischer Erstversorgung wurde der Verletzte mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Deformation seines getragenen Fahrradhelmes und den Gesamtumständen geht die Polizei zurzeit davon aus, dass der Radfahrer am Donnerstag, zwischen 17 Uhr und 21 Uhr dort mit seinem Zweirad gestützt war. Die Polizei geht davon aus, dass der getragene Fahrradhelm das Allerschlimmste verhindert hatte. (reh)

