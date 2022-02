Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Gronau (ots)

Leicht verletzt wurde am Sonntag eine 55 Jahre alte Fahrradfahrerin aus Gronau bei einem Verkehrsunfall. Gegen 17.20 Uhr fuhr ein 66 Jahre alter Autofahrer aus Enschede/NL von der Steinstraße kommend in den Kreisverkehr mit der Königstraße ein, wobei es zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin kam, die sich bereits in dem Kreisverkehr befunden hatte. Wegen der tief stehenden Sonne habe er die Radfahrerin übersehen, so der 66-Jährige. Die Radfahrerin wurde ins Krankenhaus gebracht.

