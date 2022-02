Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Alkohol und seine Folgen

Gronau (ots)

Am Sonntagnachmittag fand auf dem Parkplatz vor dem Rathaus an der Konrad-Adenauer-Straße ab ca. 12.00 Uhr eine karnevalistische Veranstaltung statt, an der in der Spitze ca. 350 Jugendliche und junge Erwachsene teilnahmen. Da mit steigender Alkoholisierung der Feiernden auch die Aggressivität zunahm, wurde in Absprache mit dem Ordnungsamt die Veranstaltung durch die Polizei beendet und der Parkplatz geräumt. Ein 20-jähriger Gronauer quittierte den erhaltenen Platzverweis mit einer Beleidung eines Polizeibeamten. Er kam dem Platzverweis nur widerwillig nach und urinierte wenig später gegen einen Streifenwagen - wegen seines stark alkoholisierten Zustands blieb dabei auch seine Hose nicht verschont. Zudem muss er neben der Strafanzeige (Beleidigung) nun auch mit einem Bußgeldverfahren (wegen des Urinierens in der Öffentlichkeit) rechnen.

Auf der Veranstaltung kam es zu einer Körperverletzung, einer Verletzung durch Glassplitter und zu mehreren Einsätzen wegen Personen, die alkoholbedingt in hilfloser Lage waren. Vier dieser Personen wurden in die Obhut Angehöriger übergeben, eine hilflose Person brachte der Rettungsdienst ins Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell