Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Nach Gaststättenbesuch schwer verletzt

Borken (ots)

Schwere Verletzungen hat ein 46-Jähriger in der Nacht zum Sonntag in Borken-Weseke erlitten. Der Mann hatte gegen 03.00 Uhr vor einer Gaststätte an der Hauptstraße gestanden, als er attackiert wurde. Dies ging seinen Angaben zufolge von drei Männern aus. Diese waren laut Zeugenangaben zwischen 30 und 45 Jahren alt; einer der Männer war circa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß, hatte graues Haar und trug eine braune Lederjacke mit Fleecekragen, der zweite Mann hatte blonde Haare und trug eine rote Jacke, der dritte Mann hatte schwarze gegelte Haare, Tattoos am Hals und trug eine schwarze Jacke. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell