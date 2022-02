Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Falscher Sohn bittet per WhatsApp um Geld

Vreden (ots)

Betrüger haben einen Mann in Vreden mit einer miesen Masche hereingelegt: Die Täter hatten am Donnerstag über den Messenger WhatsApp Kontakt zu dem Vredener aufgenommen. Die Täter konnten sich dabei erfolgreich als Sohn des Geschädigten ausgeben: Sie behaupteten, dass sich der Sohn über eine neue Handynummer bei seinem Vater melde. Auf entsprechende Bitten hin nahm der Mann vermeintlich für seinen Sohn zwei Überweisungen vor. Als er ihn in diesem Zusammenhang anrief, stellte sich der Betrug heraus.

Die Polizei erneuert ihre Warnung vor dieser Masche. Wer eine derartige Nachricht erhält, sollte nicht darauf eingehen und stattdessen umgehend telefonisch Kontakt mit dem betreffenden Angehörigen aufnehmen - so lässt sich schnell prüfen, ob dieser tatsächlich eine neue Telefonnummer besitzt und sich wirklich gemeldet hat. Weitere Informationen rund um das Thema Betrug gibt es auch unter www.polizei-beratung.de.

