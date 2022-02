Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Hund beißt Tatverdächtigen

Ahaus (ots)

Ein Hund hat am Sonntag in Ahaus-Wüllen einen mutmaßlichen Randalierer in die Wade gebissen. Das Geschehen spielte sich gegen 19.00 Uhr an der Straße "Vor Pastors Busch" ab. Eine Zeugin bemerkte, dass sich zwei Jugendliche gewaltsam an einem Zaun zu schaffen machten. Zudem provozierten sie ihren Angaben zufolge den Hund, der sich auf dem Grundstück befand. Als die Zeugin die Tatverdächtigen zur Rede stellte, hätten diese sie angeschrien. Daraufhin habe sich der mitgeführte Hund losgerissen und einen der Jugendlichen attackiert. Die etwa 16 bis 18 Jahre alten Jugendlichen flüchteten. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

