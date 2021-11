Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - an Hauswand gefahren

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 30.11.2021, gegen 03:30 Uhr, kam es in der Dackenheimer Straße in Freinsheim zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 33-Jährige mit einem Ford Transit befuhr die Dackenheimer Straße in Freinsheim und fuhr dort frontal in eine Hauswand. Der Motorblock des Transporters wurde durch den Frontalzusammenstoß komplett eingedrückt, es entstand einer wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 15000 Euro. An der Hauswand und dem Hoftor entstand Sachschaden von 5000 Euro. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war der Fahrer vermutlich am Steuer eingeschlafen. Er wurde leicht am Knie verletzt und wurde durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht.

