Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nach Schlägerei Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, den 28.11.2021, gegen 02:30 Uhr, wurde eine Schlägerei vor der Lokalität "Oscar's" in der Louis-Escande-Straße gemeldet. Nach bisherigen Ermittlungen kam es zum Streit zwischen einem Bediensteten eines Sicherheitsunternehmens und Personen, die in die Lokalität Einlass begehrten. Wie es zum Streit kam und wie sich der Streit bis zur Körperverletzung entwickelte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Letztlich wurde ein vermeintlicher Gast so schwer am Kopf verletzt, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Zwei weitere Gäste erlitten leichte Kopfverletzungen. Die Polizei sucht Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und Angaben zum Ablauf machen können. Sie können sich telefonisch bei der Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de melden.

