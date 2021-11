Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Schüler*innen der Dekan-Ernst-Schule schmücken Weihnachtsbaum vor Polizeiinspektion

Grünstadt, Bitzenstraße - 26.11.2021 (ots)

Am 26.11.2021 kamen 23 Schüler*innen der Klasse 3 c der Dekan-Ernst-Schule mit Ihrer Lehrerin, Frau Burghardt, zur Polizeiinspektion Grünstadt, um den Weihnachtsbaum vor der Dienststelle zu schmücken. Mit viel guter Laune brachten die Kinder unter Anleitung von Jürgen Kemp den selbst gebastelten Weihnachtsschmuck an. Dienststellenleiter Sigfried Doll lobte die fleißigen Bastler für den schönen Weihnachtsschmuck. Im Anschluss an die Aktion führte Verkehrssicherheitsberater Jürgen Kemp, den Kindern noch ein Polizeiauto vor. Als Dankeschön überreichte er allen Schüler*innen und der Lehrerin eine kleine Aufmerksamkeit.

