POL-PDNW: PI Grünstadt - Alkoholisierter PKW-Fahrer flüchtet und baut Unfall

Grünstadt, Richard-Wagner-Straße - 27.11.2021, 07:20 Uhr (ots)

Nach Hinweis auf einen alkoholisierten PKW-Fahrer fuhr eine Streife der PI Grünstadt die Wohnadresse des Fzg-Halters in der Richard-Wagner-Straße an. Die Streife traf etwa zeitgleich mit dem gesuchten PKW ein. Als der Fahrer den Streifenwagen erkannte, beschleunigte er und wollte sich der Kontrolle entziehen. Während der Verfolgungsfahrt touchierte der Flüchtende zuerst eine Grundstücksmauer in der Schumannstraße. An der Ecke Mozartstraße stieß er gegen einen Stromkasten der Stadtwerke. Dabei wurde auch der Zaun eines Anliegers beschädigt. Der Fahrer stieg dann aus und versuchte zu Fuß wegzulaufen. Er konnte von den Beamten aber eingeholt und festgenommen werden. Der PKW wurde beschlagnahmt. Dem 31-Jährigen aus Grünstadt wurde eine Blutprobe genommen. Er hatte keine gültige Fahrerlaubnis. Gegen den Fahrzeughalter wird daher auch wegen Duldung des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

