Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Pkw unter Einfluss von Betäubungsmitteln geführt

Dirmstein (ots)

Am Samstag, 27.11.2021 kurz nach Mitternacht wurde ein 21-Jähriger mit seinem Pkw Suzuki in der Raiffeisenstraße in Dirmstein einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffallerscheinungen bei dem jungen Fahrer fest. Nachdem auch aus dem Fahrzeuginneren Cannabisgeruch wahrnehmbar war, gab der junge Mann schließlich zu, "Gras geraucht" zu haben. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Darüber hinaus wurde bei dem 19-jährigen Beifahrer eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel eingeleitet. Zudem erwartet den Fahrer auch ein Bußgeldverfahren sowie ein Fahrverbot und Punkte in Flensburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell