Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht BAB 6 Richtung Mannheim Höhe AS Grünstadt PASt Ruchheim

Grünstadt (ots)

Am 27.11.21, gegen 15:11 Uhr, wurde der PASt Ruchheim ein Verkehrsunfall auf der BAB 6, Fahrtrichtung Mannheim, in Höhe der AS Grünstadt, gemeldet. Die Örtlichkeit wurde direkt durch zwei Streifen der Polizeiautobahnstation Ruchheim angefahren. Vor Ort konnte ein Unfallbeteiligter Audi auf dem linken Fahrstreifen angetroffen werden. Die Insassen waren unverletzt. Ein Unfallbeteiligter LKW konnte am Autobahnkreuz Frankenthal angetroffen werden. Nach ersten Ermittlungen dürfte auf dem rechten Fahrstreifen ein LKW gefahren sein, hinter diesem der Unfallverursacher. Auf dem linken Fahrstreifen wollte ein weißer Audi beide Fahrzeuge überholen. Der Unfallverursacher wechselte vom rechten auf den linken Fahrstreifen, so dass der Audi nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte und mit dem Heck des Unfallverursachers kollidierte. Anschließend kollidierte der Unfallverursacher noch mit dem LKW, setzte dennoch seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation Ruchheim unter der Tel. 06237/9330 oder per Email: pastruchheim@polizei.rlp.de

