Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsunfallflucht auf Schulparkplatz

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag, 26.11.2021, zwischen 17:00 und 18:30 Uhr, wurde der Renault Twingo einer Frau aus Bad Dürkheim auf dem Parkplatz der Valentin-Ostertag-Schule in der Eduard-Jost-Straße beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich mit der Anhängerkupplung seines Fahrzeugs gegen den Renault und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 850,- Euro. Mögliche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

