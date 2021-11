Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - zu tief ins Glas geschaut...

Hettenleidelheim (ots)

...hat eine 35-jährige aus dem Donnersbergkreis, welche am Freitag, 26.11.2021 in den Abendstunden mit ihrem Pkw die B47 bei Hettenleidelheim befuhr. Die Dame fiel einer Funkstreife der Polizei Grünstadt auf, da sie mit ihrem Pkw in starken Schlangenlinien fuhr und mehrmals auf die Gegenfahrspur geriet, wo ihr glücklicherweise kein Verkehr entgegenkam. Bei der anschließenden Kontrolle brachte ein Alko-Test eine Wert von knapp 2 Promille zu tage. Die Fahrt war somit beendet und der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet und ihr Führerschein wurde einbehalten.

