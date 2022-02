Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Abschlussmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 570 in Schöppingen

Schöppingen (ots)

Am Sonntag, 27.02.2022, gegen 19:00 Uhr, betrat eine 22jährige Fußgängerin aus Schöppingen im Nahbereich der Einmündung L 570 / K 43 die Fahrbahn der L 570. Hierbei wurde sie von einem 46jähringen Pkw Fahrer aus Münster erfasst, der die L 570 aus Schöppingen-Gemen kommend in Fahrtrichtung Schöppingen befuhr. Die 22jährige Fußgängerin wurde mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht, wo sie an ihren schweren Verletzungen verstarb. Die L 570 war während der Unfallaufnahme gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000,- Euro.

