Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Alkoholisiert zwei Verkehrsschilder überfahren

Stadtlohn (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 5.600 Euro hat ein Autofahrer am Freitag in Stadtlohn bei einem Unfall hinterlassen. Gegen 22.05 Uhr hatte der Mann im Bereich des Kreisverkehrs Vredener Straße / Weerseloer Straße zwei Verkehrsschilder überfahren. Ein Zeuge verständigte die Polizei. Das Unfallfahrzeug stand auf einem Parkplatz in unmittelbarer Nähe. An der Halteranschrift in Stadtlohn trafen die Beamten einen alkoholisierten 41-Jährigen an. Ein Arzt entnahm dem Fahrer im Krankenhaus zwei Blutproben, um den Grad der Alkoholisierung zum Zeitpunkt des Unfalls exakt zu bestimmen. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

